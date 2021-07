Vichy s'intéresse à Thomas Ville

PRO B

Crédit photo : Jules Roche

Après une saison en demi-teinte, Vichy entame son rectutement et explore différentes pistes afin de construire son effectif pour la rentrée prochaine. Attendu pour dynamiser les lignes arrières de la JAV, Hugo Robineau, qui devait être prêté par Cholet Basket, n'a pas encore été libéré par le club maugeois qui aimerait le retenir. Guillaume Vizade et le staff vichyssois envisagent ainsi d'autres options sur le poste 2, parmi lesquelles Thomas Ville (1,88 m, 26 ans) semble se distinguer. Sur le départ après 10 ans à la Chorale de Roanne, le Stéphanois pourrait retrouver la Pro B afin de gagner en responsabilités et découvrir un nouveau projet.

Du coup, Vichy explore d'autres pistes. Thomas Ville, après 10 ans à Roanne, pourrait ainsi rejoindre la JAV. #ProB — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) July 6, 2021

Arrivé à Roanne en 2011, Thomas Ville a terminé son aventure avec la Chorale en contribuant au maintien du club dans l'élite. Très précieux lors du titre de Champion de Pro B en 2019, l'arrière voudra retrouver davantage de temps de jeu à l'échelon inférieur. En 15 minutes de moyenne cette saison, il tournait à 2,7 points, 2 rebonds et 1,3 passe décisive. Une occasion de rebondir pour Thomas Ville à la JAV, tout en restant non loin de sa région natale.