Vichy va faire appel à son ancien joueur, Jimmy Djimrabaye

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

En 2009, Jimmy Djimrabaye (2,03 m, 29 ans) arrivait en France et rejoignait le centre de formation de Vichy. 12 ans après, alors que la JAVCM redevient peu à peu la JAV, l'international centrafricain va retrouver le club auvergnat selon Sud-Ouest. En effet, suite à la blessure de Charles Henri-Bronchard, le staff cherchait un intérieur au statut de "joueur formé localement" pouvant apporter une partie de la dureté et de l'expérience normalement amenées par son capitaine. En toute logique, le choix s'est porté vers Jimmy Djimrabaye.

Ce dernier, capitaine de l'UJAP Quimper (Pro B) ces dernières années (6,3 points à 44,5% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds pour 6,9 d'évaluation en 18 minutes en 2020-2021), est un fin connaisseur du championnat, et un véritable guerrier. Laissé libre par les Béliers, il s'est retrouvé libre durant l'intersaison avant de signer pour le début de saison à Boulazac, afin de remplacer Olivier Cortale, blessé. Mais ce dernier s'est remis plus vite que prévu, libérant ainsi Jimmy Djimrabaye.