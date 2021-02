Victorieux de Blois, Neno Asceric savoure : "Je suis vraiment heureux pour les joueurs"

En faisant chuter le leader Blois (81-73), samedi soir, Évreux a signé une performance de choix, poursuivant ainsi sa belle dynamique actuelle avec un 4e succès en 5 matchs en 2021. Dorénavant 11e de Pro B, l'ALM peut passer une trêve internationale avec sérénité surtout après avoir démarré le championnat par 4 défaites en autant de rencontres. Débarqué en conférence de presse d'après-match avec la chemise mouillée après avoir célébré la victoire avec ses joueurs dans le vestiaire, Neno Asceric s'est montré fier de ses joueurs :

« D’abord, ça fait énormément plaisir pour moi en tant que coach de voir mes joueurs si heureux après un match, comme c’était le cas à Rouen (victoire en double prolongation, 112-113, ndlr). C’est même plus important qu’une victoire. Elle est une grande récompense pour tout le travail que fournissent mes joueurs alors que nous sommes dans une situation difficile (effectif réduit, ndlr). Nous avons mérité la victoire en étant devant au score durant tout le match. On a pratiqué un très bon basket des deux côtés du terrain. Nous avons certes été dominé aux rebonds, faut que dire que Blois est une équipe physique et athlétique, mais quand on en a pris, on a su matérialiser cela en contre-attaque (22 points, ndlr). J’avais dit aux joueurs durant la semaine que nous aurions des shoots ouverts contre cette équipe, qu’il fallait être prêt à tirer. Et Yunio (Barrueta) a rentré ses tirs en réalisant un 5/5 à 3-points. Tout le monde s’est donné à fond, à 100% en mettant de l’énergie et de l’enthousiasme. »