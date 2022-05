Vidéo : L'énorme shoot de Matthieu Missonnier, le tir du maintien pour Denain ?

Menés de 14 points dans le dernier quart-temps dans un match aux allures de finale pour le maintien, les Dragons de Denain ont renversé Lille (88-87) grâce à un dernier shoot de Matthieu Missonnier, donnant lieu à un envahissement de terrain ensuite. Une scène cocasse, sachant que Voltaire n'a pas encore validé son maintien, même si la flèche du capitaine pourrait s'avérer suffisante. De quoi donner lieu ensuite à un bel hommage à Rémy Valin, qui a souhaité quitter le club nordiste.

« Le stress et la panique sont mauvaises conseillères », a déclaré le président Yohan Senez dans les colonnes de Scaldis. « On a donc surtout mis tous les atouts de notre côté après les gifles contre Saint-Chamond et Saint-Vallier en se serrant les coudes, les gars se sont entraînés comme jamais. Je les ai sentis déterminés et concentrés la semaine avant le match. Il n’y a pas de secret, seul le travail et l’effort payent. [...] C’est une saison de dingue. Rémy Valin qui est un vieux routier de la Pro B n’a jamais vu ça. Vous imaginez que nous ne savons pas encore qui va disputer les play off et qui va descendre alors qu’il reste une journée à jouer ? Ça démontre l’intensité du championnat à laquelle les équipes ont du faire face et la très grande incertitude qui règne. »