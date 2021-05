Vincent Ateba prolonge avec Saint-Vallier pour une sixième saison

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Vincent Ateba (1,95 m, 35 ans) repart pour une sixième saison avec son club du Saint-Vallier Basket Drôme. Passé par Orléans, Sorgues, Denain et Saint-Chamond, l'ailier voulait retrouver la Pro B en arrivant dans la Drôme. C'est chose faite depuis quelques semaines, après cinq saisons en NM1.

Même si son impact ne se retranscrit pas dans les chiffres, le capitaine du SVBD valait cette saison 8,7 points à 45,1% de réussite aux tirs, avec 2,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en 21 minutes de jeu. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le club qui a aussi renouvelé les contrats du coach et de l'assistant-coach, Philippe Namyst et Jérôme Grecksch.

