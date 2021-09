Vincent Bergeret (Chalon) : "Cette descente reste un traumatisme"

Nommé président de l'Elan Chalon, Vincent Bergeret succède à l'emblématique Dominique Juillot. Entrepreneur local, investi depuis de longues années au club, il est attaché à l'institution locale depuis plus de quatre décennies maintenant. Dans Le Journal de Saône-et-Loire, il se souvient de ses premiers souvenirs avec le club.

"Mon premier match, c’était à la Maison des Sports quand Dominique Juillot jouait encore avec Gray, Recoura et Gallet vers la fin des années 1970 quand l’Élan a raté la montée en N1 (1979-80, ndlr) d’un rien à l’époque. Je descendais à pied depuis la cité du Stade. Ensuite, j’ai vraiment mordu à l’hameçon lorsque le club est monté en Pro A en 1996. Je suis devenu abonné puis partenaire en 2015 quand j’ai créé ma société. Donc cela fait 25 ans que je suis l’Élan. J’ai connu tous les grands matchs de la Maison des Sports et la montée en puissance du club. Je suis même allé à Varsovie en 2001 pour assister à la finale de Coupe d’Europe. Donc ma passion ne date pas d’hier."

Vincent Bergeret arrive au moment où l'Elan Chalon redescend en Pro B, après 25 ans au plus haut-niveau. Le nouveau président ne cache pas sa déception à ce sujet. "Pour moi, cette descente reste un traumatisme. Jusqu’au dernier moment, j’ai pensé que l’on pouvait se sauver." L'équipe repart sur un nouveau cycle, avec la volonté de créer un nouvel élan avec une saison des plus réussie en Pro B. Car l'objectif est clair pour tout le monde au club : la remontée.



"L’objectif, c’est de revoir un Colisée plein, avec du monde dedans qui pousse son équipe. On dira ce que l’on voudra, mais le Covid a fait du mal aussi dans la lutte pour le maintien l’an dernier. Tout est bâti pour remonter cette année. Bien sûr que si on ne remonte pas direct, ce serait une déception. Pour autant, notre détermination de retrouver l’élite, elle est là. L’Élan y a sa place avec sa salle, ses structures…. Et l’histoire parle quand même un peu pour nous avec nos deux titres de champion de France, nos deux coupes de France et nos trois finales de coupe d’Europe."