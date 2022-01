Vincent Pourchot raconte sa vie d'homme le plus grand de France sur Konbini : "Quand on est différent, on fait un peu parler les gens"

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

"Je faisais 2,22 m à 16 ans". Vincent Pourchot a toujours été le plus grand partout où il est allé. Dans une interview donnée à Konbini, le Mosellan se confie sur vie qui paraît si particulière pour tout un chacun. Sa taille fait de lui non seulement le plus grand basketteur de l'histoire de france, mais aussi la personne la plus grande du pays actuellement. L'actuel joueur de Tours (Pro B) raconte son histoire. Il se dit notamment heureux que ses parents aient décidé de ne pas stopper sa croissance quand on leur a proposé : "Elle a clairement fait le bon choix et je la remercie".

Il raconte son quotidien de super grand, entre avantage et inconvénients pic.twitter.com/ucWXoIqfY1 — Konbini France (@KonbiniFr) January 20, 2022

Vincent Pourchot joue depuis 3 saisons au Tours Métropole Basket, qui est monté en Pro B en 2021. Il se plaît dans son club actuel où il tourne à 4,1 points, 4 rebonds et 1,8 passe de moyenne par match. La saison dernière, l'ex-pensionnaire du Pôle France n'avait pu disputer que 6 rencontres, la faute à une rupture des ligaments croisés.

Le géant s'est fait connaître lors du premier confinement par le réseau social Tiktok. Il raconte, en souriant, qu'il a posté une première vidéo, et que le lendemain, "je ramasse mon téléphone et je vois 200 000 notifications. Je me dis, woaw, qu'est ce qu'il s'est passé ?" Depuis, il continue à alimenter son compte de vidéos humoristiques, montrant son quotidien. Son compte Tiktok est très suivi avec 1,3 million de followers. D'après lui, "les gens ont un regard complètement différent",depuis que l'ex-Nancéien partage son quotidien sur la plateforme.

Le natif de Metz évoque aussi le regard des autres, auquel il a su s'adapter au fil des années : "Dès qu'on est différent, on se fait juger et critiquer, et c'est pour ça que moi, franchement je m'en fous". Il parle aussi, en rigolant des avantages que l'on a quand on est très grand, comme le fait d'aller directement en première classe dans les avions. Les inconvéniants, le géant a su s'y adapter, comme dans le train, métro ou en voiture. Il finit en adressant un message d'espoir à tous ceux qui se considèrent comme différents : "Ne changez pas pour le regard des gens".