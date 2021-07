Xavi Forcada va honorer sa deuxième année de contrat à Nantes

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Nantes, en Pro B, Xavi Forcada (1,93 m, 32 ans) a décidé de respecter son contrat. Le Nantes Basket Hermine a officialisé l'information ce vendredi 16 juillet. L'Espagnol s'est réjoui de cette stabilité.

« Je suis vraiment content de poursuivre ici pour ce qui sera ma deuxième saison sous le maillot nantais. Le club est bien structuré et la ville est très agréable. Le cadre de vie est idéal pour performer. Je n’ai pas pu réaliser une saison complète l’année dernière à cause des blessures et du Covid-19, qui m’ont stoppé dans ma dynamique. Je vais donc revenir sur le parquet en août avec beaucoup d’envie et de motivation et donner le maximum de moi-même pour que l’équipe puisse atteindre les objectifs qui seront définis en début de saison. »

Arrivé dans la préfecture de la Loire-Atlantique en 2020, après une saison délicate sous le maillot de Roanne en Jeep ELITE (3,1 d'évaluation en 12 minutes et 23 matchs), le meneur catalan s'est bien relancé, avec des statistiques correctes : 7,8 points à 37% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,6 interception pour 11,1 d'évaluation en 27 minutes de temps de jeu. Une production en deça de son rendement à Gries-Oberhoffen (2017/19), en Pro B. Mais le natif de Barcelone a été victime d'une fracture d'un doigt de pied et touché par la Covid-19. À Nantes, Forcada continuera d'apporter son expérience, sa science du jeu et sa vista. Tout en espérant faire mieux sur un plan collectif, le NBH ayant terminé à la 10e place la saison passée.