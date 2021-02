Xavi Forcarda de retour avec Nantes : "Il équilibre notre basket"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mardi soir, Nantes s'est imposé sur le parquet de Souffelweyersheim 79 à 77. Pour ce match, l'entraîneur Jean-Baptiste Lecrosnier a pu aligner le meneur Xavi Forcada, qui n'avait plus joué depuis le 14 novembre à cause d'une blessure au pied. S'il n'a pas pesé satistiquement (5 points à 2/7 aux tirs et 2 passes décisives pour 2 d'évaluation en 25 minutres), il a apporté à son équipe comme l'a déclaré son coach après la rencontre* : "Il est certain que le retour de Xavi au sein du groupe est une chose importante pour l’équilibre de notre basket !"

L'ancien joueur de Gries-Oberhoffen et Roanne s'est également exprimé sur son retour à la compétition :

"Pour moi ça va bien, je n’ai plus mal au pied, mais ce soir je suis fatigué et je manquais de rythme après ma longue absence. Je ne suis pas inquiet, cela va vite revenir au fil des matchs et des entraînements. J’étais heureux de retrouver la compétition et cette équipe qui peut faire de belles choses. Nous mangeons dans la chambre avec Jérôme, et ce (mardi) soir c’est une paëlla..."

Nantes, sixième de Pro B avec 5 victoires en 8 matches, va tenter d'enchaîner samedi à Paris.

*propos retrancris sur nantes-basket.com