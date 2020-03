Yann Le Diouris (Vichy-Clermont) : "Je ne comprends pas pourquoi faire une déclaration aussi forte que prématurée"

Jeudi soir, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a opté pour une position claire et nette : elle se dit "déterminée à reprendre les championnats de la saison 2019/20 et les mener à leur terme". Cette déclaration n'a pas plu à tout le monde. Parmi eux, le président de la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole Yann Le Diouris, qui l'a fait savoir dans un entretien accordé à La Montagne.



Il aurait préféré que la communication soit tournée vers d'autres sujets.

"En un, comment gérer les sportifs de haut niveau dans une période d'inactivité longue et à géométrie variable ? Et, en deux, comment, pour la reprise, les mettre à l'abri de toutes blessures, qu'ils soient aptes à jouer physiquement et psychologiquement ? Que doit-on mettre en place ? J'ai interrogé la Ligue, vendredi matin, pour cela. Je leur indiqué que je comprenais leur position mais comment fait-on, quels sont les protocoles à suivre ? J'aurais aimé bénéficier de conseils de spécialistes, de virologues, de spécialistes du confinement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les gars."