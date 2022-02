Yasiin Joseph de l'Ukraine à Quimper

PRO B

Dans le ventre mou de la Pro B après un début d'année 2022 chaotique, Quimper a décidé d'agir avec la venue d'un nouveau joueur. Surtout que Carlton Guyton, remplaçant de David Jackson, est arrêté pour un mois et que Ryan Harrow ne fait pas l'unanimité dans le Finistère. Il s'agit du Canadien Yasiin Joseph (1,86 m, 25 ans). Celui arrive d'Ukraine où le championnat a été stoppé du fait de l'invasion militaire par l'armée russe.

Yasiin a rejoint les bords de l’Odet pour débuter dès cette semaine les entrainements avec sa nouvelle équipe.



+ d'infos : https://t.co/4o0kos9QU3#beliersdekemper #prob #lnb pic.twitter.com/7sj6fo5pDr — Béliers de Kemper (@BeliersdeKemper) February 25, 2022

Ce meneur/arrière a rejoint le plus prestigieux programme universitaire du pays en matière de basketball, l'université de Carleton, située dans sa ville natale d'Ottawa. Il en est sorti en 2020, signant pour la formation néerlandaise de Zwolle (12,4 points à 45,5% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 3,8 passes décisives en 27 minutes). Après un bel exercice et une expérience estivale en CEBL chez les Ottawa BlackJacks aux côtés d'un autre Ottavien de renom, le shooteur de Roanne Johnny Berhanemeskel, il a donc rejoint la formation ukranienne du BC Zaporizhye où il était performant (16,7 points à 41,5% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 6,1 passes décisives pour 18,4 d’évaluation sur 23 matches).

Pour sa première expérience en France, Yasiin Joseph va vite devoir s'intégrer dans le collectif de Laurent Foirest, qui a grand besoin de victoires avec une onzième place au classement. Son premier match est prévu le 4 mars contre Saint-Quentin.