Yohan Choupas, première recrue d'Angers

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

L'arrière de Lille cette saison, Yohan Choupas (1,93 m, 22 ans) débarque chez le champion de Nationale 1 et promu en Pro B, l'Étoile Angers Basket.

Ancien pensionaire du Pôle France entre 2015 et 2018, l'originaire de Paris est aussi passé par l'Elan Béarnais (2018 - 2020) avec une courte pige à Tarbes en NM1, puis Monaco (2020-2021) avec qui il a remporté l'Eurocup et enfin Lille cette saison avec qui il a réalisé une saison inégale à 5,7 points à 33,9 % de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,9 passe pour 6,2 d’évaluation. Dans le nord, il retrouvera Ali Bouziane, son coach lorsqu'il était en équipe de France U20 en 2019 et désormais coach d'Angers.

Il sera associé et complémentaire à Stephan Gauthier sur le poste 2-3 et apportera tout son talent offensif et ses qualités de fort défenseur comme le rapporte le coach Ali Bouziane dans les colonnes de Ouest-France :