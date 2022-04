Yunio Barrueta en renfort à Lille

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ancien shooteur de Denain, Nancy et Evreux Yunio Barrueta (1,93 m, 29 ans) reprend du service en France. L'Américano-Cubain vient de s'engager au Lille Métropole Basket pour la fin de saison 2021-2022, en tant que remplaçant médical d'Asier Zengotitabengoa. Après sa belle saison à Evreux en 2020-2021 (15,9 points à 41,6% de réussite à 3-points, 3,1 rebonds et 1,6 passe décisive en 32 minutes), le natif de Miami a rejoint le Maccabi Ashdod où il était le coéquipier du Français Arthur Rozenfeld. En deuxième division israélienne, il a cartonné (21,7 points à 53,6% de réussite aux tirs, 7,8 rebonds et 2,8 passes décisives en 34 minutes) mais son équipe vient de terminer sa saison, car elle ne s'est pas qualifiée pour les playoffs (13e sur 15 avec 22 défaites en 34 matches). De quoi donner l'opportunité pour le LMB de le signer. Son arrivée ne sera pas de trop alors que l'équipe de Maxime Bézin n'a qu'une victoire d'avance sur le premier relégable à quatre journées de la fin de la saison régulière :

« Tout d'abord, ma première pensée va à Asier, a commenté le coach du LMB. Sa situation n'est pas évidente depuis un moment et j'espère qu'il va vite se rétablir. Ensuite, le club a su réagir activement et de manière efficace pour trouver un remplaçant. Enfin, c'est un plaisir de pouvoir accueillir Yunio. Le choix s'est porté sur le joueur, son profil, ses qualités forcément. Mais au-delà du garçon, c'est son expérience du championnat que l'on a aussi retenue. On avait besoin de quelqu'un qui puisse de suite entrer dans le collectif et qui n'ait pas à s'adapter à l'environnement. Il connaît la Pro B par cœur, c'est du temps gagné pour son intégration. Nous n'avions pas beaucoup de joueurs qui avaient à la fois son profil basket et cette expérience. On fait d'une pierre deux coups. »

Diminué, Lille joue son prochain match à Nancy samedi. L'occasion pour Yunio Barrueta de retrouver son ancienne salle.