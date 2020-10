Yunio Barrueta vers l'ALM Évreux ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après que Blaz Mesicek ait décidé de poser un lapin à l'ALM Évreux - depuis l'arrière/ailier slovène s'est engagé pour la saison avec le KK Split (D1 Croatie/ABA League) - Neno Asceric s'est de nouveau mis à la recherche d'un remplaçant à Bashir Ahmed, blessé au genou et sur la touche jusqu'au 2 novembre.

Selon nos informations, Évreux serait sur le point d'attirer dans ses rangs Yunio Barrueta (1,98 m, 27 ans). Sans club jusqu'à présent, le shooteur cubain est parfaitement connu du championnat de France Pro B pour avoir porté les maillots de Denain (2017/18) et Nancy (2018/20). Ce poste 2/3, capable de véritable coup de chaud derrière l'arc, avait d'ailleurs marqué les esprits il y a un an et demi en étant le cauchemar de l'UJAP Quimper. Un soir de mai 2019, il inscrivait 13 paniers à 3 points sur le parquet breton, établissant le nouveau record de l'histoire en LNB du nombre de paniers longue distance inscrits sur un match.

Professionnel depuis 2016 après avoir été formé entre les Universités de East Tennessee State (NCAA I) et Barry (NCAA II), il avait démarré sa carrière à Alost (Belgique) avant d'être découvert en France sous le maillot de Denain entrainé par Rémy Valin. Si son arrivée dans l'Eure se confirme, Barrueta retrouverait Antoine Wallez et Jean-Philippe Dally avec qui il a remporté la Disneyland Leaders Cup contre Orléans en février 2018.

En 90 matchs de championnat, le Cubain tourne à 12,4 points dont 41% à 3-points, 4 rebonds et 0,8 passe pour 10,6 d'évaluation en 27 minutes.