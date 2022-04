Zeke Moore en renfort à l'ADA Blois

PRO B

Crédit photo : Zeke Moore

Laurence Ekperigin blessé, l'ADA Blois s'est mis à la recherche d'un joueur pour le remplacer ces prochaines semaines. L'Abeille des Aydes a penché pour un joueur polyvalent (capable de jouer aux postes 3 et 4 essentiellement) en ayant ciblé Zeke Moore (2,01 m, 24 ans). Son club danois, Stevnsgade Basketball, a en effet annoncé son départ pour Blois ce dimanche.

theView Copenhagen sælger @Zekemoore14 med øjeblikkelig virkning til franske ADA Blois, der kæmper om oprykning til den bedste franske række.



Fedt skifte for Zeke, ærgerligt for dansk basket #basketdk — Aske Strandbygaard (@AskeSF) April 3, 2022

Ce jeune Américano-Trinidadien a fait le bonheur du club copenhagois cette saison (20,1 points à 44,5% de réussite aux tirs, 6,1 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,9 interception en 31 minutes) après avoir joué en deuxième division espagnole la saison passée, à Lleida (16,1 points, 4,3 rebonds et 1,5 rebond en 27 minutes). Sur le mois de mars, l'ancienne terreur des lycées de Saint-Louis (Missouri) a tourné à 32 points de moyenne et son équipe a enchaîné les victoires au point d'être première de la poule de maintien avec 9 victoires et 13 défaites.

Dans le Loir-et-Cher, le Chicagoan retrouverait une deuxième division avec un objectif fort : celui de bien terminer la saison régulière afin de disputer les playoffs en étant le mieux lancé possible, et potentiellement en ayant l'avantage du terrain en quarts de finale, voire plus.