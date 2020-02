Les 12 Françaises pour le TQO connues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

A deux jours du premier match du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) contre l'Australie, la sélectionneuse de l'équipe de France Valérie Garnier a tranché : elle a choisi ses 12 joueuses pour l'événement. Parmi les 14 joueuses présentes à Bourges, ce sont la meneuse Alix Duchet et l'ailière Magali Mendy qui ont été écartées. Ces deux-là faisaient face à une grosse concurrence sur leur poste respectif.

"Je tiens à remercier l’engagement remarquable d’Alix Duchet et Magali Mendy depuis le début de ce stage, a commenté Valérie Garnier. Composer une équipe pour une échéance si importante n’est pas facile tellement notre réservoir de joueuses françaises est riche. Le choix de ne pas sélectionner Alix Duchet et Magali Mendy n’a pas été évident, nous avons longtemps réfléchi, pensé à l’équilibre du groupe, à la complémentarité entre les joueuses. Il nous reste désormais un jour de travail ce mercredi afin de préparer notre entrée dans la compétition face à l’Australie ce jeudi à 20h30 au Palais des Sports du Prado."

Par rapport à l'équipe finaliste de l'EuroBasket 2019, on retrouve trois joueuses blessées (Sarah Michel, Diandra Tchatchouang et Héléna Ciak). Elles remplacent Ornella Bankolé, Sara Chevaugeon et Marième Badiane.

L'équipe de France féminine pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) :