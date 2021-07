Deux des quatre finales des TQO connues, un alléchant Serbie - Italie en perspective

TQO de Belgrade (Serbie)

Emmenée par Simone Fontecchio (17 points à 3/3 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes décisives en seulement 21 minutes de jeu), l'Italie a pris le dessus sur la République Dominicaine 79-59 dans la première demi-finale du Tournoi de Qualification Olympique de Belgrade. À la faveur d'un fantastique 3e quart-temps (24-8), la "Squadra Azzura" à tuer tout suspense. Direction la finale pour l'Italie.

Elle aura fort à faire face à la Serbie, à domicile pour ce TQO dans son antre de la Hala Pionir, nette vainqueur de Porto-Rico 102-84. Bien plus agressive que les joueurs des Caraïbes (34 lancers francs à 9), la Serbie a pu compter sur plusieurs joueurs pour faire la différence, comme les 10 passes décisives de Milos Teodosic, les 15 points de Danilo Andjusic ou encore les 21 points, 8 rebonds de Vasilije Micic, qui a récemment prolongé de 3 ans à l'Anadolu Efes Istanbul.

Finale : Serbie - Italie, dimanche 4 juillet, 20h30.

TQO de Split (Croatie)

Si le Mexique a gêné le Brésil pendant 20 minutes (53-42), les hommes du coach Aleksandar Petrovic ont élevé leur niveau de jeu pour prendre le large et s'imposer au final 102-74. et obtenir ainsi le droit de disputer la finale de dimanche. Revenu très fort après le passage au vestiaire, les Brésiliens ont assuré le spectacle. Le double vainqueur de la Basketball Champions League avec Burgos (Espagne), Vitor Benite (22 points en 22 minutes) n'a pas forcé son talent. Onze des douze joueurs ont scoré. Le Brésil a battu successivement la Tunisie de 26 points, la Croatie de 27 et maintenant le Mexique de 28. Va-t-il s'imposer de 29 points demain en finale ?

