L'Italie crée la sensation en battant la Serbie et se qualifie pour ses premiers Jeux Olympiques depuis 2004 !

Crédit photo : FIBA

Qu'il ne faisait pas bon d'être l'organisteur d'un Tournoi de Qualification Olympique. Pendant que le Canada, d'un côté, et la Croatie, de l'autre, se manquaient en demi-finale, la Lituanie et la Serbie ont chuté en finale, dans leurs antres.

Alléchante affiche sur le papier, la Squadra Azzura a creusé l'écart juste avant le retour au vestiaire. Alors que le score était serré mais légèrement en faveur des locaux (36-35, 15e), l'Italie allait alors connaître un gros temps fort et une réussite insolente derrière l'arc. En 5 minutes, elle inscrivait 22 points dont 6 paniers à 3 points dont le dernier au buzzer d'Alessandro Pajola. De quoi donner 12 points d'avance à la mi-temps, 45-57.

Malgré un immense Danilo Andjusic...

Alors que l'on attendait une réaction des hommes d'Igor Kokoskov au début de la 2e période, il n'en fût rien. Pire, c'est tout l'inverse qui se produisant. Pendant que la Serbie baffouillait son jeu, l'écart allait monter jusqu'à +24 (49-73, 26e) sur un nouveau triple... d'Alessandro Pajola (10 points, 4 rebonds, 6 passes décisives, 17 d'évaluation en 21 minutes). Les Italiens se gavaient et climatisaient la Hala Pionir et ça c'est déjà fort... Symbole de cette défaillance collective ? Milos Teodosic. Le génial meneur de la Virtus Bologne passait totalement au travers de sa finale - comme l'ensemble des cadres d'ailleurs, Micic (8 points), Marjanovic (7) et Bjelica (5) - en inscrivant 5 points à 1/8 aux tirs, perdant 3 ballons, et se faisait même éliminé pour 5 fautes en toute fin de match. Ses deux tirs à 3 points manqués d'affilé, alors que la Serbie commençait légèrement à rattraper son retard, ont été sanctionné aussitôt par un incroyable Achille Polonara (22 points à 6/8 à 3-points, 12 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 32 d'évaluation), sonnant presque le glas de cette partie (79-96, 36e).

L'oeuvre d'Achille Polonara n'est pas passée inaperçue. Il a logiquement été désigné MVP de la rencontre. (photo : FIBA)

Bien entendu, les Serbes allaient alors jeter leurs dernières forces dans la bataille. À commencer par Danilo Andjusic. Le meilleur marqueur de la Jeep ELITE avec Bourg-en-Bresse tentait d'entretenir le maigre espoir d'une qualification pour les Jeux Olympiques grâce à ses flèches. Mais ses 27 points (record en sélection) à 9/14 aux tirs dont 7/12 à 3 points n'auront pas suffit. Nicolo Mannion (24 points dont 9/9 sur la ligne et 4 passes décisives), rookie des Golden State Warriors, parachevait l'oeuvre italienne sur la ligne des lancers francs et passait même la barre symbolique des 100 points.

Absente du tournoi olympique depuis les Jeux d'Athènes en 2004, la Nazoniale se qualifiait pour sa 13e olympiade grâce à son succès 95-102. Alors que la Serbie battait systématiquement le pays de la botte depuis 2006, elle s'inclinait au plus mauvais moment... Et ne pourra pas défendre sa médaille d'argent glané à Rio en 2016. Ce soir, à Belgrade, c'est un véritable séisme qu'à crée lItalie.