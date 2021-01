La FFBB dévoile la liste des 8 joueurs présélectionnés pour le TQO 3x3

TQO MACULIN

Crédit photo : Julien BacotFFBB

Si en 5x5, la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo est déjà acquise depuis la qualification en demi-finale lors de la Coupe du monde 2019, l'équipe de France 3x3 masculine va quant à elle devoir passer par un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) du 26 au 30 mai à Graz, en Autriche.

Et pour préparer au mieux cette compétition, les deux sélectionneurs Richard Billant et Karim Souchu vont organiser un stage du 15 au 21 février prochain, pendant la fenêtre internationale (les Bleus du 5x5 joueront deux matchs de qualification pour l'Euro 2022 au même moment). Lors de ce stage à l'INSEP, 8 joueurs seront réunis avant de réduire l'effectif à quatre joueurs au moment de la compétition.

Avec deux joueurs de Jeep Élite

Dans cette liste, on retrouve Antoine Eito (Le Mans) et Léopold Cavalière (SIG Strasbourg) qui évoluent en Jeep ELITE en 5x5 et ont remporté l'Open de France 3x3 l'été dernier, Charly Pontens (Béliers de Kemper) et Mérédis Houmounou (SLUC Nancy) qui jouent en Pro B. Ancien joueur de Gries-Oberhoffen, Franck Seguela (La Rochelle) sera aussi de la partie tout comme celui qu'on surnomme "Mister Nice" sur le circuit 3x3, Dominique Gentil (Le Havre). Et enfin pour compléter la liste, les deux coachs pourront compter sur Kévin Corre de la Team Jeddah et Raphaël Wilson (en photo lors du dernier Open de France 3x3, avec Eïto en défense) qui évolue cette saison à Sorgues en Nationale 2.





Parmi les absents, on pense malheureusement à Lucas Dussoulier de Nanterre 92 qui est toujours éloigné des terrains depuis le début de saison suite à une grosse blessure au genou. Quant à l'équipe de France féminine, la pré-selection pour le TQO a déjà été annoncée, et les Bleues se retrouveront pour un stage début février, là-aussi à l'INSEP.