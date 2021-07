La République tchèque surclasse la Grèce et rejoint le groupe des Bleus aux Jeux olympiques

TQO MACULIN

L'Équipe de France connait désormais son quatrième et dernier adversaire du 1er tour des Jeux olympiques (JO). Alors que les yeux et les esprits étaient tournés sur le Canada, qui avait l'avantage de jouer son Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à domicile et de compter sur sa pléiade de stars NBA, c'est finalement l'inattendue République tchèque qui rafle la mise. Celle-ci s'est débarassée facilement, à la surprise générale là aussi, de la Grèce sur le score de 97 à 72. Une qualification historique pour cette nation puisqu'il s'agit des tous premiers Jeux olympiques depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1992.

Le réveil de Vesely

La sélection hellène ne s'est jamais remise de son début de match, menée 32-22 après 10 minutes de jeu. Complètement apathique en défense (63% de réussite aux tirs pour les Tchèques), surclassée aux rebonds (35 à 23), la Grèce sombrait totalement dans le 3e quart-temps en encaissant un incroyable 31-11. Un match qui a permis à Jan Vesely de retrouver des couleurs. Pas forcément dans son TQO jusqu'à présent, tournant à "seulement" 15 d'évaluation, l'intérieur du Fenerbahce s'est fendu de 16 points à 7/9 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions pour 31 d'évaluation en 29 minutes. L'ancien Boulazacois Patrick Auda s'est lui aussi montré très efficace avec 20 points à 8/9 aux tirs et 4 passes décisives en 18 petites minutes. Enfin à souligner les 15 points du Strasbourgeois Jaromir Bohacik.

Chez les Grecs, où personne n'a dépassé les 15 d'évaluation, la soirée fût très longue. Le duo de meneurs Kostas Sloukas - Nick Calathes a cumulé un un catastrophique ratio « + /- » de -24 chacun quand ils étaient sur le parquet. Pour la troisième fois d'affilée, la Grèce manque les Jeux olympiques.