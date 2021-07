La Serbie, le Brésil et le Canada en demi-finales du Tournoi Qualificatif Olympique

TQO MACULIN

Crédit photo : FIBA

TQO à Belgrade (Serbie)

La Serbie, vice-championne olympique à Rio, a validé son ticket pour les demi-finales du TQO de Belgrade, en battant les Philippines (83-76). Menée à quatre minutes du terme (74-73), la sélection d'Igor Koloskov a passé un cinglant 10-2 pour assurer une victoire précieuse. En dépit des absences de Micic, MVP de l'Euroleague, et Kalinic, les Serbes se sont appuyés sur le géant Boban Marjanovic (2,29 m) pour dominer une valeureuse équipe des Philippines. Le pivot des Mavericks s'est offert un double-double (25 points et 10 rebonds). Le futur Monégasque Danilo Andjusic a été particulièrement efficace avec 12 points à 4/6 et 6 rebonds en 27 minutes.

TQO à Victoria (Canada)

Contrarement à la Serbie, le Canada a aisément disposé de la faible sélection chinoise (109-79) pour atteindre les demi-finales de la compétition. L'ailier des Warriors, Andrew Wiggins, a inscrit 20 points. Nick Nurse, le sélectionneur canadien, a pu faire tourner son effectif. Huit joueurs ont ainsi dépassé les 10 points.

Dans l'autre match de la journée, la Turquie s'est imposée face à la République Tchèque (87-70). Un deuxième succès d'affilée qui ne lui permet pas, pour le moment, d'accéder en demi-finale.

Andrew Wiggins dialed up his second straight 20-plus-point game as @CanBball locked down a #FIBAOQT semi-finals berth with a comprehensive win over China in Victoria. https://t.co/J440JeEo2Z — FIBA (@FIBA) July 1, 2021

TQO à Split (Croatie)

Le Brésil a rallié les demi-finales en dominant la Croatie sur son parquet de Split (94-67). Les absences des deux stars Marcelinho Huertas et Vitore Benite n'ont pas entravé les plans de la sélection brésilienne, emmenée par l'intérieur de Limoges, Bruno Caboclo (17 points et 8 rebonds) et le shooteur Hettsheimer (20 points en 21 minutes). Devant à la mi-temps (45-34), l'équipe d'Aleksandar Petrovic s'est appuyée sur une défense bien en place pour contrer le jeu croate.

Autre résultat: Mexique - Russie (72-64)

TQO à Kaunas (Lituanie)

C'était le retour de Luka Doncic en sélection, quatre ans après le titre de champion d'Europe de la Slovénie (2017). Devant son public, le meneur star de Dallas a aidé les siens à étriller l'Angola (118-68), en ne forçant pas son talent (13 points, 9 passes décisives et 6 rebonds en 17 minutes de jeu). Plus tôt dans la journée, le Vénézuela a assuré sa qualification en demi-finales grâce à son succès face à la Corée du Sud (94-80).