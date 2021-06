Le Canada s'impose à l'arrachée face à la Grèce, la Serbie a peiné contre la République dominicaine

TQO MACULIN

TQO à Victoria (Canada)

Dans le choc de la première journée du Tournoi de Qualification Olympique (TQO), le Canada a assuré l'essentiel en s'imposant face à la Grèce (97-91), dans la nuit de mardi à mercredi. Accrochée par une vaillante sélection hellène, l'équipe de Nick Nurse a fait la différence dans le quatrième quart-temps, grâce aux 12 des 22 points inscrits par l'arrière des Knicks, R.J. Barrett (21 points). Son compatriote Andrew Wiggins (Golden State Warriors) a été le meilleur marqueur du match, avec 23 unités.

Plus tôt dans la nuit, la Turquie de Cedi Osman (27 points, 9 rebonds et 4 passes décisives) s'est défaite de l'Uruguay (95-86) de Jayson Granger (25 points et 10 passes décisives).

TQO à Belgrade (Serbie)

Vice-championne olympique en titre, la Serbie de Danilo Andjusic (7 points en 13 minutes) s'est imposée à domicile face à la République dominicaine (94-76). Un résultat flatteur qui s'est dessiné dans l'ultime quart-temps (29-10). Le sélectionneur, Igor Koloskov, a pu compter sur le pivot des Mavericks, Boban Marjanovic, auteur d'un double-double, avec 18 points et 10 rebonds. Le MVP et vainqueur de l'EuroLeague Vasilije Micic s'est fendu de 16 points et 5 passes décisives, dont ce caviar à l'aveugle.

TQO à Kaunas (Lituanie)

Le triple médaillé olympique, la Lituanie, a idéalement commencé sa compétition en disposant du Vénézuela (76-65), grâce à son meilleur joueur, Jonas Valenciunas (20 points et 11 rebonds).

La sélection polonaise a quant à elle écarté l'Angola, au terme d'un match sans accroc (83-64). L'ex-Villeurbannais A.J. Slaughter a inscrit 16 points.

TQO à Split (Croatie)

Dans un match serré, l'Allemagne a arraché une précieuse victoire face au Mexique (82-76). La sélection germanique doit son salut au meneur de Champagne Basket, Joshiko Saibou (17 points). Dans l'autre match, le Brésil, emmené par Vitor Benite (15 points), MVP du Final 8 il y a un mois du Final 8 de Basketball champions League (BCL), s'est imposé face à la Tunisie (83-57).