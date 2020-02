Luka Doncic annonce sa présence au TQO en juin

TQO MACULIN

Crédit photo : Sébastien Meunier

Si la Slovénie, championne d'Europe 2017, n'a pas participé à la Coupe du Monde 2019, elle a profité d'un réglement conciliant pour les nations absentes du Mondial mais bien classées au Ranking FIBA afin de prendre part au Tournoi de Qualification Olympique (TQO). C'est ainsi que la Slovénie va participer au tournoi de Kaunas, en Lituanie, au mois de juin.

Excellent avec la Slovénie lors de l'EuroBasket 2017, la star des Dallas Mavericks a confié en marge du All-Star Game NBA qu'il comptait bien participer à cette compétition avec son équipe nationale.

La Slovénie a dans son groupe l'Angola et la Pologne. Dans l'autre groupe, on trouve la Lituanie et le Venezuela.