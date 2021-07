Luka Doncic et la Slovénie en demi-finales du Tournoi Qualificatif Olympique

TQO MACULIN

Crédit photo : FIBA

TQO à Kaunas

La Slovénie reste souveraine. Bien aidée par son meneur star, Luka Doncic (18 points, 10 passes décisives et 6 rebonds), l'équipe des Balkans a englouti la Pologne (112-77) jeudi à Kaunas.

L'autre épouvantail de la compétition, la Lituanie, a également réalisé une prestation très solide face à la Corée du Sud (96-57). Le pivot des Grizzlies, Jonas Valenciunas, en double-double à la mi-temps, a terminé avec 15 points et 13 rebonds.

Programmes des demi-finales :

Slovénie - Vénézuela (samedi 3 juillet à 15h30)

Lituanie - Pologne (samedi 3 juillet à 18h30)

TQO à Victoria

Au repos, le Canada de Nick Nurse, champion NBA avec les Raptors en 2019, a pu regarder la prestation de son futur adversaire en demi-finale : la République Tchèque. Menée par Thomas Satoransky (19 points), la sélection tchèque a arraché une précieuse victoire face à l'Uruguay (80-79). Jayson Granger (22 points) a raté le tir à 3-points au buzzer.

Dans l'autre match, la Grèce a aisément disposé de la Chine (105-80). En demi-finale, la sélection helvète sera opposée à la Turquie, pour ce qui constitue une des affiches les plus prometteuses ce samedi.

Programme des demi-finales :

Canada - République Tchèque (samedi 3 juillet à 22h05)

Turquie - Grèce (samedi 3 juillet à 1h35)

TQO à Belgrade

La Serbie exempte de match et déjà qualifiée, l'Italie affrontait Porto Rico. Elle s'est imposée 90-83. Menée de 17 points à l'aube du troisième quart-temps, l'équipe de Nicolo Melli a passé un cinglant 19-0 grâce notamment à Achille Polonara (21 points et 11 rebonds) et au jeune meneur des Golden State Warriors Nico Mannion (21 points).

Son adversaire en demi-finale, la Républicaine Dominicaine a largement dominé les Philippines (94-67).

Programme des demi-finales :

Serbie - Porto Rico (samedi 3 juillet à 16 h)

Italie - République dominicaine (samedi 3 juillet à 13 h)

TQO à Split

Devant leurs supporters, les Croates peinent à séduire. Bien qu'ils se soient imposés face à la Tunisie (75-70), les coéquipiers du nouveau joueur du Panathinaïkos, Mario Hezonja (27 points et 8 rebonds) n'ont pas rayonné. Après avoir menés de 14 points en première mi-temps, ils ont vu les Tunisiens revenir à seulement deux points à la fin du troisième quart-temps (52-50), avant de bien négocier le money-time.

En demi-finale, ils affronteront l'Allemagne, vainqueur de justesse de la Russie (69-67).

Programme des demi-finales :