Toujours sans club mais pas encore à la retraite, Blake Schilb rêve d'une dernière danse aux Jeux Olympiques

Longuement en contact avec l'Élan Chalon au printemps dernier avant que Julien Espinosa n'oppose son veto à sa venue, un temps envisagé par le SLUC Nancy en août, Blake Schilb (37 ans) a fini par complètement disparaître des radars du basket européen au cours des six derniers mois. À tel point que l'on pouvait légitiment se poser la question de son avenir professionnel, lui qui nous avait laissé entendre au cours d'un long entretien en avril 2019 qu'il arrêterait sa carrière à l'issue de son contrat à Châlons-Reims.

Alors, presque un an après son dernier match officiel (à Boulazac le 7 mars 2020), le MVP de Pro A 2012 s'est-il éclipsé en catimini ? Revenu dans sa ville natale de Rantoul (Illinois), l'ancien ailier du Paris-Levallois a tâché d'éclaircir sa situation à notre micro. Pas vraiment pressé de retrouver un club mais toujours pas retraité, Blake The Blade semble être dans une forme d'entre-deux.

« À l'heure actuelle, je ne suis pas retraité. Je garde un œil sur les fenêtres de qualifications FIBA et même si j'ai reçu quelques offres de la part d'équipes françaises et lituaniennes, je ne joue effectivement toujours pas. J'essaye de monter un business aux États-Unis, ma priorité du moment est de le mettre sur pied j'aimerais quand même rejouer ensuite. Il n'empêche que je suis resté très proche du basket pendant tout ce temps : je m'entretiens et m'entraîne régulièrement. J'encadre également des jeunes, notamment ma fille et mon fils pour qui je veux être présent tant ils aiment ce sport. Néanmoins, j'essaye de rester en forme afin de me donner une chance de disputer les Jeux Olympiques cet été. Et s'ils sont finalement annulés, j'attendrais avec impatience la prochaine édition pour pouvoir y participer (il sourit). Il est possible que je me serve des JO comme d'une porte de sortie mais je ne me considère pas encore comme fini ! »