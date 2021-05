Wojciechowski, Cel et Slaughter dans la présélection de la Pologne pour le TQO

Après sa belle performance au Mondial 2019 en Chine (huitième), la Pologne doit confirmer cette année sa montée en puissance lors de son Tournoi de Qualification Olympique (TQO) disputé à Kaunas (Lituanie). Ce TQO à Kaunas est divisé en deux groupes, l'équipe polonaise est dans le groupe B. Elle y affrontera la Slovénie et l'Angola dans un premier temps. Ensuite les deux premiers de ce groupe iront affronter en demi-finale la Lituanie, la Corée du Sud ou le Venezuela. Seul le vainqueur de l'ensemble de ce TQO jouera à Tokyo. Ces matches se joueront du 29 juin au 4 juillet.

Une importante phase de préparation

Avant ce tournoi de qualification olympique, la Pologne va se préparer dès le 4 juin, dans son pays. La sélection emmenée par le coach étasunien Mike Taylor (48 ans) disputera cinq matches amicaux contre des nations du monde entier elles aussi en préparation. L'entraîneur Américain Mike Taylor sait ce qui attend sa sélection dans les prochaines semaines :

"Les Jeux olympiques sont un rêve pour les athlètes de toutes les disciplines. Notre objectif est de jouer ce tournoi pour la première fois depuis 1980. La lutte pour cela est possible grâce à l'excellent résultat lors du dernier championnat du monde. Nous savons que c'est un énorme défi. Nous allons commencer à poursuivre notre rêve à Kaunas, dans l'espoir de jouer à Tokyo. Comme toujours, la grande équipe compte de nombreux joueurs expérimentés clés ainsi que des joueurs plus jeunes avec un grand potentiel. J'ai hâte de commencer les préparatifs et de revenir sur la piste de danse cet été", a déclaré l'entraîneur sur le site de la fédération polonaise

Une liste très large

Mike Taylor a donc réalisé une liste de 24 joueurs présélectionnés pour la préparation de ce TQO. On y retrouve le champion de France 2019 A.J. Slaughter mais aussi le joueur de l'ESSM Le Portel Mathieu Wojciechowski et Aaron Cel, poste 4 natif d'Orléans passé par Le Mans, Brest, Boulazac, Nantes, Monaco et Gravelines avant de s'établir en Pologne . Wojciechowski, s'il participe bien à cette préparation, pourrait ainsi manquer la fin de saison de l'ESSM et l'éventuel Final 8 (en cas de qualification).