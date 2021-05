Adversaire potentiel des Bleus aux JO, le Canada dévoile une armada, sans pensionnaires de Jeep ÉLITE

TQO

Crédit photo : Canada Basketball

Le Canada a sorti sa liste de 21 joueurs qui ont accepté l'invitation pour participer à la préparation du tournoi de qualification olympique de Victoria (du 28 juin au 4 juillet). Prévu à Tampa (Floride), le training camp accueillera notamment 14 joueurs NBA, pour former, sur le papier, une équipe redoutable. Où l'on remarquera notamment l'absence de la star d'EuroLeague, Kevin Pangos, et de tous les joueurs de Jeep ÉLITE, appelés en nombre lors de la dernière fenêtre internationale de février (Aaron Best, Owen Klassen, les frères Scrubb, Johnny Berhnameskel, Mikyle McIntosh et Kaza Kajami-Keane). Pas une mauvaise nouvelle pour les clubs français, notamment la JL Bourg qui, déjà handicapée par les absences probables d'Andjusic et d'Omic, pouvait avoir des doutes sur la présence de Thomas Scrubb, de l'aventure chinoiselors de la Coupe du Monde 2019.

France - Canada, destins olympiques liés ?

Menée par Nick Nurse, la sélection canadienne tentera de se qualifier pour ces premiers Jeux Olympiques depuis 2000, et ainsi de faire oublier l'image de Steve Nash étouffé par Makan Dioumassi en quart de finale à Sydney. Une aventure olympique qui lie souvent les deux nations puisque ce sont les Bleus qui avaient privé le Canada d'une place aux JO 2016 lors de la finale du TQO de Manille (83-74). Avant des retrouvailles cet été ? Le vainqueur du TQO de Victoria affrontera l'équipe de France le 28 juillet lors de la deuxième journée des Jeux Olympiques.

Pour être l'heureux élu, le Canada devra faire respecter la hiérarchie à domicile contre la Chine, la République tchèque, la Turquie, l'Uruguay et, surtout, la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

La préselection canadienne :