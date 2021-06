Bruno Caboclo (Limoges) convoqué par le Brésil pour préparer le TQO de Split

TQO

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Bruno Caboclo (2,06 m, 25 ans) fait partie de la présélection de l'équipe du Brésil pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Split en Croatie du 29 juin au 4 juille. Le poste 4-3 du Limoges a été sélectionné après ses bonnes performances en Jeep ELITE. Depuis son arrivée dans le Limousin, l'ancien NBAer aligne 12,3 points à 53,2% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 0,9 passe décisive pour une évaluation de 14,1 en 23 minutes de jeu. Il avait déjà pris part à la Coupe du Monde avec le Brésil.

Dans le groupe B, le Brésil sera opposé à la Croatie et la Tunisie alors que le groupe A est composé de l'Allemagne, la Russie et le Mexique. Les deux premiers de chaque groupe s'affrontent dans des demi-finales puis le vainqueur de la finale compostera son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo et sera qualifié pour le groupe B des J.O qui contient déjà le Nigéria et l'Australie et sera également complété par le vainqueur du TQO de Belgrade.

Le sélectionneur Aleksandar Petrovic a convoqué 17 joueurs, dont Marcelinho Huertas (Tenerife, Espagne), Vitor Benite (Burgos, Espagne) et les joueurs NBA Anderson Varejão (Cleveland), Cristiano Felício (Chicago) et Raulzinho (Washington D.C.).