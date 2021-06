Danilo Andjusic (Bourg) aux côtés de stars dans la présélection serbe pour le TQO

TQO

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Danilo Andjusic (1,95 m, 30 ans) est le seul joueur évoluant en Jeep ELITE qui est présélectionné par la Serbie pour le Tournoi Qualificatif Olympique (TQO) de Belgrade. L'arrière de la JL Bourg quittera donc son club au 15 juin pour aller préparer ce TQO.

International lors de l'EuroBasket 2013, il a retrouvé la sélection nationale cette saison à l'occasion des fenêtres internationales dans un rôle majeur (20,3 points, quatrième meilleur marqueur des qualifications). Il y a quelques semaines, il s'était livré sur ses rêves olympiques dans les colonnes de Ma(g)ville.

« C’est mon plus grand rêve alors j’espère aussi bien sûr ! Tout s’est très bien passé au cours de mes deux dernières expériences avec l’équipe nationale alors on verra. Je croise les doigts pour que l’on donne ma chance mais la décision finale ne me revient pas. Je m’entends bien avec le sélectionneur Igor Kokoskov, avec le reste de l’équipe. J’espère au moins pouvoir être appelé pour la préparation afin que le coach puisse décider à ce moment-là. Mais oui, je pense qu’il y a une chance que je sois aux JO. »

L'équipe d'Igor Kokoskov affrontera la République dominicaine et les Philippines dans le groupe A. Le groupe B est lui composé du Sénégal, de Porto Rico et de l'Italie. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales et le gagnant de la finale de ce TQO sera qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Comme d'habitude, la Serbie compte de nombreuses stars, à commencer par le meneur vedette de la Virtus Bologne Milos Teodosic, le membre du cinq idéal de la saison de l'EuroLeague Vladimir Lucic, le potentiel MVP de la NBA Nikola Jokic, d'autres joueurs NBA (Bogdan Bogdanovic, Boban Marjanovic et Aleksej Pokusevski), mais aussi les expérimentés Nikola Kalinic, Nemanja Bjelica et Miroslav Raduljica. Le tout fraîchement vainqueur de l'EuroLeague et MVP de la compétition et du Final Four Vasilije Micic est aussi présent dans le groupe pour compléter cet effectif très solide qui peut déjà être un prétendant au titre.

Les 25 Serbes présélectionnés :