La FIBA reporte le TQO du 3x3 en raison du coronavirus

Le Tournoi de Qualification Olympique du 3x3 devait se tenir à Bangalore, en Inde, du 18 au 22 mars prochain. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, la Fédaration internationale de basketball (FIBA) vient d'annoncer qu'il était reporté. Il doit néanmoins se tenir avant le 24 avril, date du début du dernier tournoi de qualification olympique (une place), à Budapest.

Par ailleurs, la FIBA a également décalé le début de la Basketball Africa League, qui devait démarrer le 13 mars à Dakar (Sénégal) et a annulé les championnats d'Asie U16.

The FIBA 3x3 Olympic Qualification Tournament, which was scheduled to be held in Bengaluru, India, from March 18 to 22, 2020, has been postponed due to COVID-19https://t.co/Vj5gVbM50O