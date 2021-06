Luka Doncic veut jouer avec la Slovénie au TQO de Kaunas

TQO

Crédit photo : FIBA

Luka Doncic (2,01 m, 22 ans) vient de terminer sa saison NBA avec Dallas sur une élimination au premier tour des playoffs. Dans une interview accordée à Callie Caplan, il a indiqué qu'il souhaitait se concentrer sur les Jeux olympiques de cet été. "C'est mon prochain objectif : qualifier la Slovénie pour les Jeux olympiques. Je vais rentrer en Slovénie pour commencer la préparation, donc pas de vacances."

Luka Doncic on his summer plans: "That's my next goal: qualify Slovenia to the Olympics. Going to be heading back to Slovenia to start practicing, so no vacation." — Callie Caplan (@CallieCaplan) June 7, 2021

Cette qualification serait la première dans l'histoire de la Slovénie. Pour cela, l'homme à tout faire des Mavericks devra affronter dans le groupe B du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Kaunas la Pologne et l'Angola. La Slovénie devra finir dans les deux premiers pour jouer les demi-finales et ensuite la finale de ce TQO. Dans le groupe A, la Lituanie est favorite face au Venezuela et la Corée-du-Sud. Le vainqueur de la finale aura son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les matches se dérouleront du 29 juin au 4 juillet comme le rappelle la FIBA sur son site.

Avec Luka Doncic, la Slovénie avait créé la sensation en remportant l'EuroBasket 2017. Depuis, Luka Doncic a été élu MVP de l'EuroLeague avant de devenir l'un des tous meilleurs joueurs de la NBA (27,7 points, 8 rebonds et 8,6 passes décisives par match en 2020-2021).