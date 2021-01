Alysha Clark de Seattle à Washington D.C. ?

Championne WNBA pour la deuxième fois avec Seattle en 2020, Alysha Clark (1,80 m, 33 ans) pourrait rejoindre le champion WNBA 2019, les Washington Mystics. Selon Rachel Galligan de Winsidr, un site exclusivement consacré à la ligue nord-américaine, celle qui porte les couleurs de l'ASVEL (LFB) l'autre partie de la saison va quitter le Storm de Seattle après y avoir joué ses neuf saisons en WNBA jusqu'ici.

En 2020, l'internationale internationale a tourné à 10 points à 55,8% de réussite aux tirs (dont 52,2% à 3-points), 4,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 29 minutes.

Sources have told @winsidr that Alysha Clark and the Washington Mystics are close to a verbal agreement.