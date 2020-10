Alysha Clark et Sami Whitcomb remportent de nouveau le titre WNBA avec Seattle

Il n'y a pas eu de suspense en finale WNBA. Seattle, déjà champion trois fois (dont la dernière en 2018), a remporté le titre en gagnant les trois matchs de la finale des playoffs, contre les Las Vegas Aces. Pour ce match 3, elles l'ont remporté largement (92-59).

Porté par une Breanna Stewart dominante (encore 26 points mardi), le Storm a également pu s'appuyer sur la meneuse vétérane Sue Bird (40 ans, quatrième titre) et l'ancienne ailière de Lyon Alysha Clark (10 points à 3/8 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes). L'ex-shooteuse du BLMA Sami Whitcomb n'a pas joué. Fin septembre, elle a en effet quitté la bulle afin de retourner en Australie assister à la naissance de sa fille. Elle est toutefois championne elle aussi !

THE @seattlestorm ARE YOUR 2020 #WNBA CHAMPIONS pic.twitter.com/3sPLr7Npdi