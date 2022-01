Ann Wauters rejoint le staff du Chicago Sky

C'est le début d'une nouvelle histoire pour Ann Wauters (1,93 m, 41 ans). L'ancienne joueuse belge, qui a terminé sa carrière lors des quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier (défaite 85-86 face aux Japonaises), s'est engagée en tant qu'assistante-coach à Chicago, chez le Sky en WNBA.

Ann Wauters retourne dans un pays qu'elle connaît parfaitement. Lors de la Draft 2000, elle fut sélectionnée en première position par les Cleveland Rockers. L'intérieure belge est passée par plusieurs franchises en WNBA, comme le New York Liberty, les San Antonio Silverstars ou encore le Seattle Storm.

En Europe, Ann Wauters est une légende : à son palmarès très fourni se trouvent 4 titres en EuroLeague et un en EuroCup (avec Villeneuve d'Ascq en 2015), ou encore 12 titres nationaux. La pivot belge est passée par les parquets de la LFB, à Valenciennes entre 1998 et 2004, puis à Villeneuve d'Ascq, lors de la saison 2014-2015.

À Chicago, Ann Wauters retrouvera le coach franco-américain James Wade. En tant qu'autre assistant se trouve Yoann Cabioc'h, qui n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue dans le staff de Chicago à la légende belge. Il est, en plus du poste d'assistant-vidéo à Chicago, le coach de Cherbourg en LF2.

C'est donc un nouveau défi qui commence pour Ann Wauters, celui d'aider une équipe déjà championne WNBA la saison passée. Son expérience outre-Atlantique et sur la scène européenne ne peut être que bénéfique pour le staff de la franchise de l'Illinois. La saison WNBA débutera le 6 mai prochain.

