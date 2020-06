Après les effectifs, la WNBA envisage de réduire également la durée de sa saison

WNBA

La WNBA aurait proposé de réduire la durée de sa saison 2020, ainsi qu'une date de démarrage et un lieu unique pour organiser cela. Rien n'est définitif pour le moment, les joueuses n'ayant pas encore accepté ce projet.

Selon ESPN, la WNBA réfléchirait à débuter son championnat le 24 juillet et les playoffs pourraient ainsi se terminer en octobre prochain. La saison régulière se déroulerait en seulement 22 rencontres, contre 36 habituellement, qui se joueraient au sein du complexe de l'IMG Academy, en Floride. Ce dernier dispose de "quatre terrain ultramodernes" selon le site web de l'établissement. Néanmoins, aucun détail n'a été donné sur l'organisation de la compétition, notamment concernant les questions des logements et des tests de dépistage au coronavirus.

Confirmation ou contre-proposition, les joueuses sont sondées

À l'heure actuelle, ce plan proposé par la ligue américaine de basket féminin n'a pas été accepté par les joueuses concernées. Terri Jackson, directrice exécutive du syndicat (National Basketball Players Association), a annoncé avoir recueilli les avis des principales intéresées tout au long du week-end avant de déclarer :

"Aucune décision n'a été prise. Les joueuses envisagent toutes les options."

Retardée à cause de la pandémie de coronavirus, la WNBA pourrait ainsi débuter avec plus de mois de retard, le démarrage initial ayant été fixé au 15 mai dernier. La ligue a d'ores et déjà réduit le nombre de joueuses à 12 par effectif, contraignant bon nombre d'entre elles (et principalement des étrangères) à voir leur contrat suspendu ou même coupé. À noter qu'une saison raccourcie de la sorte, avec 14 rencontres évincées, ferait baisser les salaires de presque 40%.

ESPN révèle également que les joueuses auront sans doute une contre-proposition à faire à la ligue.