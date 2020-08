Blessée au genou, Bria Hartley ne jouera plus de la saison

WNBA

Crédit photo : Phoenix Mercury

Alors qu'elle réalisait jusqu'ici sa meilleure saison WNBA en carrière (14,6 points, 2,5 rebonds et 4,5 passes décisives par rencontre), Bria Hartley (1,73 m 27 ans) a été séchée en plein vol. L'internationale française s'est blessée au genou droit vendredi soir. Avant la rencontre entre son équipe de Phoenix et le Lynx du Minnesota, sa coach Sandy Brondello a annoncé qu'elle ne rejouerait plus de la saison WNBA 2020. "Ce n'est pas une bonne blessure", a-t-elle ajouté, sans préciser de quelle nature est le mal. On peut toutefois craindre un arrêt conséquent pour celle qui était l'une des candidates pour le titre de meilleure sixième femme de la saison et également de meilleure progression.