Bria Hartley à Indiana, Gabby Williams à Seattle et Julie Allemand à Chicago

Les anciennes pensionnaires de LFB s'apprêtent à déménager en WNBA ! Avant le début de la saison régulière, le 6 mai, la période des transferts a réservé quelques surprises aux internationales françaises ou pensionnaires de Ligue Féminine de Basket.

Dans un transfert à trois équipes, Julie Allemand a quitté l'Indiana Fever pour rejoindre les championnes en titre, le Chicago Sky. Dans le même temps, Bria Hartley rejoint l'Indiana et quitte donc le Phoenix Mercury. La championne WNBA Diamond DeShields complète le transfert. Julie Allemand rejoint donc le coach Franco-Américain James Wade, et sa nouvelle assistante Ann Wauters. La joueuse de l'ASVEL Féminine n'a pas joué le moindre match la saison passé aux Etats-Unis, elle avait préféré disputer les rencontres de sa sélection nationale, la Belgique. Cette saison, elle avait déclaré avoir fait un burn-out du basket.

What a trade ‼ Breaking it down: @diamonddoesit1 Phoenix @Breezyyy14 Indy #WNBAFreeAgency pic.twitter.com/IiZP1Slkj5

Bria Hartley va avoir droit à un gros challenge chez le Fever d'Indiana, qui a terminé à la dernière place du classement 2021.

Enfin, Gabby Williams quitte le soleil de Los Angeles et des Sparks pour se rendre dans le nord-ouest du pays, chez le Seattle Storm. Elle évoluera aux côtés de légendes de la ligue américaine, comme Sue Bird ou Breanna Stewart. Une autre ancienne joueuse de LFB, Katie Lou Samuelson, passée par les Flammes Carolo en début de saison 2020-2021, fait le chemin inverse et rejoint la cité des anges.

What are we thinking of the new potential starting 5 for the Seattle Storm?



Sue Bird

Jewell Loyd

Gabby Williams

Breanna Stewart

Mercedes Russell



#WNBAFreeAgency