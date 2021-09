Bria Hartley a joué son premier match de la saison WNBA

Victime d'une rupture des ligaments croisés début septembre 2020, Bria Hartley a joué son premier match officiel de basketball ce samedi à l'occasion entre Phoenix et Indiana. Le Mercury a signé sa huitième victoire de suite et l'internationale française a joué 8 minutes pour 3 points à 1/3 aux tirs. Voici d'ailleurs son panier en vidéo :

A year since we've seen @Breezyyy14 on the court and she comes in to knock down the step-back 3



