Bria Hartley et Alysha Clark cartonnent, Phoenix et Seattle s'imposent

Crédit photo : Phoenix Mercury Seattle Storm

Bria Hartley (1,73m, 27 ans) est tout simplement devenue, cette nuit, la première joueuse à réaliser plusieurs matchs à minimum 20 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en sortant du banc. Après avoir égaliser et fait tomber son record de points sur un match en carrière, qui s'élève désormais à 27, la Franco-Américaine a de nouveau réalisé une performance historique en compilant pas moins de 24 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Le tout en 23 minutes dans la rencontre opposant Phoenix Mercury à Atlanta Dream. Un match qui a rapidement tourné en faveur de Bria Hartley, qui a également atteint les 1 500 points et les 500 passes décisives en carrière en WNBA, et des siennes, qui se sont finalement imposées sur le score sans appel de 96 à 80. Dans cette même opposition, Nia Coffey (1,85m, 25 ans), recrutée par Lattes-Montpellier (LFB) à l'intersaison, n'a pas brillé malgré les 18 minutes qui lui ont été accordé (0 point, 2 rebonds, 1 passe décisive).

Une performance semblable à celle réalisée par la seconde Franco-Américaine présente en WNBA cette saison puisque Gabby Williams (1,80m, 23 ans) n'est pas parvenue à inscrire le moindre point, apportant tout de même 3 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes. Elle n'a ainsi rien pu faire, le Sky de Chicago s'est incliné 74 à 77 face au Connecticut Sun.

Dans la troisième et dernière opposition de la nuit, c'est Alysha Clark (1,80m, 33 ans), joueuse de l'ASVEL féminin, qui a fait le job. Moins souvent évoquée, elle n'en demeure pas moins extrêmement efficace depuis le début de la compétition. Là-encore, elle a terminé la rencontre avec 15 points, 7 rebonds et 3 passes décisives au compteur en 32 minutes passées sur le parquet. Score final : 83 à 65, le Seattle Storm enchaîne les victoires (9-1) et s'impose largement face à Dallas Wings cette fois.