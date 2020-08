Bria Hartley plus discrète mais Phoenix gagne encore

WNBA

Sixième joueuse de luxe depuis le début de la saison (79 points lors des 4 premiers matchs, record WNBA pour une joueuse sortant du banc), Bria Hartley s'est montrée maladroite mardi soir face à Atlanta. L'arrière a certes inscrit 12 points, mais elle a pour cela beaucoup tiré, et sans grand succès (4/15 aux shoots dont 1/4 à 3 points). 15 tirs tentés, le maximum pour une joueuse de Phoenix hier, qui montrent la confiance qui anime l'internationale française et la foi que son équipe place en elle. Elle a ajouté 2 rebonds et 5 passes décisives à sa performance.

Surtout, Phoenix l'a emporté 81-74, signant un 3e succès d’affilée. Après avoir entamé la saison par deux défaites, la légende Diana Taurasi et ses coéquipières retrouvent des couleurs et remontent à la 5e place. Cette victoire est aussi la 135e en carrière de l'Australienne Sandy Brondello, l'entraîneure du Mercury, ce qui la place en 10e position des coachs les plus victorieux en WNBA. Notons enfin que Nia Coffey, future joueuse de Lattes-Montpellier, n'a pas marqué (0/3 aux tirs).

Mardi soir, Seattle a aussi dominé Connecticut, 87-74, avec 13 points, 3 rebonds et 3 interceptions de l'ailière de l'ASVEL Alysha Clark.