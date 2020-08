Bria Hartley retrouve le parquet et Phoenix la victoire

WNBA

Une blessure au pied lui avait fait manquer les deux derniers matchs du Mercury. Mais Bria Hartley était de retour lundi soir pour la victoire de Phoenix, 91-79 contre Dallas. Avec 9 points au compteur (à 4/10 dont 1/6 à 3 points), l'arrière des Bleues est passé sous la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais elle a aussi aligné 6 passes décisives. Surtout, son apport, et celui de la future Lattoise Nia Coffey, auteure de son meilleur match (10 points et 6 rebonds), ont permis à Phoenix, privé de Diana Taurasi blessée au dos, de faire la différence (les deux ont un +/- de +13) et de renouer avec le succès après la défaite concédée face à Seattle.

Dans les autres rencontres de la nuit, à noter la victoire de Seattle, de l'ailière de l'ASVEL Alysha Clark (12 points, 5 rebonds), 89-71 face à Chicago et sa Franco-américaine Gabby Williams (4 points et 3 passes).