Bria Hartley va rejoindre le Phoenix Mercury

WNBA

Crédit photo : Olivier Martin

L'internationale française Bria Hartley (1,73 m, 27 ans) va poursuivre sa carrière WNBA à Phoenix. Installée à New York (9,8 points - sa moyenne record -, 3,2 rebonds et 3.2 passes décisives en 24 matchs avec le Liberty en 2019), elle va passer à l'Ouest et rejoindre de Diana Taurasi et Brittney Griner qui s'étoffe bien en prévision de la saison 2020. En effet, l'ex-star de Dallas Skylar Diggins-Smith est également annoncée dans l'Arizona.



Durant la saison européenne, Bria Hartley évolue en Turquie depuis 2015. Après sa saison au Fenerbahçe, elle porte cette fois les couleurs de Galatasaray.