Emmanuelle Tahane, une Française au camp de présaison des championnes WNBA

WNBA

Crédit photo : FIBA

Les franchises WNBA se préparent pour la saison 2022. Champion, le Sky de Chicago compte bien conserver son titre. Pour cela, l'équipe illinoisaise pourrait encore plus s'appuyer sur le contingent français. En plus du coach principal franco-américain James Wade et de l'un de ses assistants Yoann Cabioc'h, une ailière tricolore a été invité pour le camp de présaison. Il s'agit d'Emmanuelle Tahane (22 ans).

La native de Bondy a joué deux ans à Missouri entre 2017 et 2019 avant de changer de cap et de rejoindre l'université du Rhode Island chez qui elle a réalisé deux très grosses saisons (14,8 points et 10,2 rebonds en 37 minutes de moyenne en 2020-2021 puis 13,7 points et 8,9 rebonds en 33 minutes en 2021-2022). Son cursus NCAA terminé, elle se lance sur le circuit professionnel. Son agent Greg Muntzer est parvenu à lui dénicher directement une place pour un camp de présaison WNBA. Reste à savoir si la championne d'Europe U18 2016 parviendra à convaincre le staff de l'engager pour la saison à venir, sachant qu'elle découvrira la Ligue Féminine de Basket en 2022-2023.