Iliana Rupert sélectionnée en 12e position de la Draft WNBA, Marine Fauthoux 29e

WNBA

Depuis 2017 et Lisa Berkani, aucune Française n'avait été draftée en WNBA. Ce jeudi 15 avril, deux tricolores ont été retenues par des franchises NBA. L'intérieure Iliana Rupert (1,93 m, 19 ans) a été sélectionnées à la 12e place (la dernière du premier tour) par les Las Vegas Aces. Sa camarade de la génération 2001, la meneuse Marine Fauthoux (1,76 m, 20 ans) a elle été choisie en 29e position (5e du troisième tour) par le New York Liberty, la franchise de Marine Johannès.

The back-to-back @EuroLeagueWomen Young Player of the Year @Iliana_rups is headed to Las Vegas!



And a big round of for @sportsiren's French!#ALLIN pic.twitter.com/PJwSJ8q6xJ — Las Vegas Aces (@LVAces) April 16, 2021

C'est un bel accomplissement pour les deux anciennes coéquipières du Pôle France et des équipes de France (médaille d'or à l'Euro U16 en 2017, médaille d'argent au Mondial U17 en 2018 et médaille d'argent à l'Euro sénior en 2019). Reste désormais à savoir quand elles feront leurs débuts outre-Atlantique. En 2021, avec la COVID-19, l'Euro et les Jeux olympiques, cela certainement compliqué. Mais en 2022, avec la Coupe du Monde en septembre, cela paraît plus possible.