James Wade champion WNBA 2021 avec Chicago

WNBA

Crédit photo : WNBA

En s'imposant 80-74, Chicago a remporté le premier titre WNBA de son histoire. Coaché par le Franco-Américain James Wade, le Sky a gagné 3 victoires à 1 lors de la finale des playoffs face au Phoenix Mercury. C'est dans le dernier quart-temps que les Chicagoanes ont pris le dessus (26-11).

L'an passé, Candace Parker faisait le choix de rejoindre la franchise de sa ville natale. Ce dimanche, l'intérieure a cumulé 16 points à 5/11 aux tirs, 13 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions en 35 minutes. La meneuse Courtney Vandersloot l'a régalé (10 points à 4/13, 9 rebonds et 15 passes décisives en 38 minutes) ainsi que la shooteuse Allie Quigley (26 points à 9/14, dont 5/10 à 3-points, et 5 rebonds en 37 minutes). C'est cependant Kahleah Copper qui a été élue MVP de la série. Du côté du Mercury, Diana Taurasi a été limité à 16 points à 4/16.



Yoann Cabioc'h également titré



Après avoir remporté le titre WNBA en tant qu'assistant à Minnesota, James Wade a cette fois remporté le titre comme coach principal et manager général. Coach de la Glacerie (LFB), Yoann Cabioc'h fait également partie du staff technique.