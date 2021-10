James Wade en finale WNBA avec Chicago

WNBA

Crédit photo : Chicago Sky

Le Chicago Sky s'est qualifié en finale des playoffs de WNBA ce mercredi, en battant Connecticut 79-69 dans le match 4 des demi-finales de conférence. L'équipe de Courtney Vandersloot (19 points à 7/13 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives mais 8 balles perdues en 33 minutes) et Candace Parker (17 points à 6/12, 9 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 34 minute) a démarré très fort la rencontre (32-26) avant de faire la course en tête. De quoi sortir le leader de la saison régulière (26 victoires, 6 défaites) alors que l'équipe de James Wade avait terminé à la sixième place, avec un bilan tout juste positif (18 victoires, 16 défaites).

Le groupe du technicien franco-américain va maintenant pouvoir se reposer en attendant la fin de l'autre demi-finale. Les Las Vegas Aces l'ont emporté à Phoenix lors du match 4, égalisant ainsi à 2 victoires partout. Le match 5 aura lieu vendredi soir au Nevada.

James Wade a déjà remporté le titre WNBA, en tant que coach-assistant du Minnesota Lynx. Il va maintenant tenter de le remporter en tant que coach principal et manager général. A noter que le coach de La Glacerie (LF2) Yoann Cabioc'h fait partie du staff, travaillant à distance.