Julie Allemand termine sa très belle première saison WNBA

La saison régulière NBA s'est terminée à la 11e place pour le Fever d'Indiana, avec un bilan de 6 victoires en 22 matchs. Julie Allemand ne découvrira pas la joie des playoffs. L'ex-joueuse de Lyon ASVEL, qui a signé à Lattes-Montpellier, a tout de même vécu une riche expérience. Titulaire à chaque rencontre, elle a fini la saison avec des moyennes de 8,5 points à 45,9% de réussite aux tirs (dont 47,8% à 3-points), 4,5 rebonds, 5,8 passes décisives et 2,6 balles perdues en 32 minutes.

C'est la première fois dans l'histoire de la WNBA qu'une rookie (première année) termine avec au moins 8 points, 5 passes décisives et 4 rebonds par match. Avant de retrouver le BLMA, c'est bon signe pour sa saison 2020/21 en LFB.

Gray bientôt dans l'Hérault, pas Coffey

Le BLMA va également récupérer Allisha Gray, la poste 2/3 qui remplace Asia Durr jusqu'en 2021. Son équipe de Dallas est passée à une victoire des playoffs. Gray a réalisé un bel exercice 2020 avec 13,1 points à 46,2%, 4,2 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes. Prometteur ! En revanche, l'intérieure des Gazelles Nia Coffey va effectuer les playoffs grâce à la bonne fin de saison régulière. Elle cumule jusqu'ici 2,7 points et 2,4 rebonds par match.

Historic rookie campaign for @JulieAllemand



With 11 points, 9 assists & 5 rebounds in the finale, she's officially the first rookie in #WNBA history to average 8.0 PPG, 5.0 APG & 4.0 RPG in a season



She was also the only rookie to start all 22 games #ThisIsBallin pic.twitter.com/hU5NxxQ8Gv