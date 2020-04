Le début de la saison WNBA reporté

WNBA

Crédit photo : WNBA

Sans surprise, le début de la saison WNBA, prévu le 15 mai, va être décalé à cause du coronavirus. Les camps de présaison devaient démarrer le 26 avril. En revanche, la Draft sera maintenue au 17 avril mais se déroulera en ligne. La nouvelle date du début de saison n'est pour l'instant pas connue.

Trois joueuses françaises pourraient participer à la 24e saison de WNBA : Marine Johannès (New York), Bria Hartley (Phoenix) et Valériane Vukosavljević (Connecticut). Deux Français, James Wade (coach et GM) et Yoann Cabioc'h (coordinateur vidéo), sont membres du staff de Chicago.