Luisa Geiselsöder, la nouvelle intérieure de Landerneau, draftée en WNBA

Le LBB a eu le nez fin en recrutant la jeune et très prometteuse Luisa Geiselsöder (1,92 m, 20 ans) pour renforcer son secteur intérieur. En compagnie de deux compatriotes allemandes, elle a été draftée en WNBA en vingt-et-unième position par les Dallas Wings.

