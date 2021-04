Marine Fauthoux draftée en WNBA : "Je ne m'y attendais pas"

Dans un entretien pour France Bleu Béarn Bigorre, Marine Fauthoux (1,76 m, 20 ans) revient sur sa Draft inattendue cette année en WNBA. La joueuse de l'ASVEL féminin était invitée dans la nuit du 15 au 16 avril dernier à la petite soirée de son amie d'enfance, Iliana Rupert qui allait être draftée au premier tour. La jeune Paloise était heureuse quand le nom de son amie qui évolue à Bourges est sorti en 12e position, choisie par les Las Vegas Aces. Mais à la surprise générale, l'agent de Marine Fauthoux et Iliana Rupert, Jérémy Medjana, l'a alors prévenu qu'elle aussi allait être draftée. Ce sont les New York Liberty qui ont mis la main sur l'ancienne pensionnaire du Pôle France.

"J'étais plus choquée qu'autre chose, je n'ai pas vraiment réagi. J'étais vraiment venue dans le but de soutenir Iliana et pas du tout d'être choisie. Pour elle c'était attendu, elle le voulait, pour moi c'était une vraie surprise, mais j'en suis très, très contente aujourd'hui."

Marine Fauthoux est très fière de cet accomplissement assez inattendu, mais n'en fait pas sa priorité pour le moment. La WNBA se déroulant en plein été, elle va probablement faire l'impasse sur la ligue américaine afin de se consacrer à l'EuroBasket puis les Jeux olympiques de Tokyo avec l'équipe de France, si elle est sélectionnée dans le groupe final.

Après deux saisons à Tarbes, Marine Fauthoux a rejoint l'un des candidats au titre de champion de France et au Final Four de l'EuroLeague, l'ASVEL Féminin. Si la saison n'a pas été toute rose, la fille de Frédéric Fauthoux a beaucoup appris.

"J'ai vraiment eu l'impression de franchir un gros cap. Déjà de jouer avec des joueuses très fortes, déjà renommées en EuroLeague... S'entraîner tous les jours avec elles oblige à augmenter son niveau d'intensité et de basket, et puis de jouer cette compétition, forcément, on en sort toujours un peu plus grande. Je sens que j'ai franchi des caps sur certains aspects de mon basket, donc je suis vraiment contente."